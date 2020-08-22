ارتفاع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو 0.3 نقطة مئوية

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
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أظهرت أرقام نُشرت اليوم أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 نقطة مئوية في أغسطس مقارنة مع قراءة يوليو، وفقا لـ"رويترز".


وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت إلى -14.7 هذا الشهر من -15 في يوليو.


وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.1 نقطة مئوية إلى -15.5.

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