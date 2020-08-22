كومان يستقر على بقاء بيكيه

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أعلن تمسكه ببقاء الإسباني جيرارد بيكيه، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.









ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كومان طالب ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، استعداداً للموسم المقبل.









وأضافت الإذاعة، أن بيكيه كان ضمن المرشحين لمغادرة النادي في سوق الانتقالات، بعد تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي حول اللاعبين المرشحين للرحيل.









وشهد دفاع الفريق الكتالوني هذا الموسم، اهتزازاً شديداً على مستوى الأفراد، مما أدى إلى سوء حالة الفريق بشكل كبير، الأمر الذي تكهن بإمكانية رحيل بيكيه.









وادعت وسائل إعلام إنجليزية، تلقي اللاعب عرضاً من نادي فولهام الإنجليزي، للانتقال إليه بدءاً من الموسم المقبل، قبل أن يتم نفي الأمر.