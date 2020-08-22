كومان يستقر على بقاء بيكيه

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أعلن تمسكه ببقاء الإسباني جيرارد بيكيه، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.


ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كومان طالب ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، استعداداً للموسم المقبل.


وأضافت الإذاعة، أن بيكيه كان ضمن المرشحين لمغادرة النادي في سوق الانتقالات، بعد تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي حول اللاعبين المرشحين للرحيل.


وشهد دفاع الفريق الكتالوني هذا الموسم، اهتزازاً شديداً على مستوى الأفراد، مما أدى إلى سوء حالة الفريق بشكل كبير، الأمر الذي تكهن بإمكانية رحيل بيكيه.


وادعت وسائل إعلام إنجليزية، تلقي اللاعب عرضاً من نادي فولهام الإنجليزي، للانتقال إليه بدءاً من الموسم المقبل، قبل أن يتم نفي الأمر.

أخبار تهمك

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 11 ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ ساعتين

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

01:03 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

01:45 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية