فرنسا تؤجل إطلاق خطة إعادة التشغيل الاقتصادي بسبب كورونا حتى سبتمبر

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صرحت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بأنها ستكشف عن تفاصيل خطتها البالغة 100 مليار يورو (118 مليار دولار) لتنشيط الاقتصاد في الأسبوع الأول من سبتمبر، بدلا من الثلاثاء المقبل، حيث تركز على التحضير للعام الدراسي الجديد.



وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل اتال في بيان ان "خطة التعافي جاهزة والجدول الزمني لتنفيذها ما زال قائما." مشيرا الي إنه من المقرر إعادة فتح المدارس في الأول من سبتمبر، بعد إغلاق معظمها خلال فترة إغلاق استمرت شهرين في وقت سابق من هذا العام لمحاربة فيروس كورونا، وتعمل الحكومة على ضمان أن تكون الإجراءات الوقائية كافية.



لقد حددت فرنسا بالفعل بعض معايير إجراءاتها للأزمة، بما في ذلك التخفيضات على ضرائب الأعمال المحلية، والاستثمار في تعزيز فرص العمل للشباب، وتمويل المبادرات البيئية.



وأضاف أتال أنه من المقرر إعادة فتح المدارس في الأول من سبتمبر، بعد إغلاق معظمها خلال فترة إغلاق استمرت شهرين في وقت سابق من هذا العام لمحاربة فيروس كورونا، وتعمل الحكومة على ضمان أن تكون الإجراءات الوقائية كافية.

