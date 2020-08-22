ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا لأكثر من 2000 حالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في ألمانيا ارتفع بمقدار 2034 حالة إلى 232.082 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفع بمقدار 7 إلى 9267.

وعلي صعيد آخر، تم الإبلاغ عن 42،048 حالة إصابة بـ Covid-19 و571 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء الحالات بجامعة جونز هوبكنز.

وقد تم تحديد ما لا يقل عن 5،403،361 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء. وقتل ما لا يقل عن 170.052 شخصا.

تشمل هذه الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

كما تجاوز عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب Covid-19 في الهند 50،000، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في البلاد. حيث تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 941 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 50921.


وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة اليابانية إن اليابان حددت 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأبلغت عن 11 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 يوم الأحد.

تمثل الحالات الجديدة اليوم الرابع على التوالي، حيث حددت اليابان أكثر من 1000 حالة. منذ بدء الوباء، حددت السلطات اليابانية 56379 حالة إصابة بـ Covid-19، بما في ذلك 1112 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأبلغت العاصمة طوكيو عن 260 حالة جديدة يوم الأحد، من بينها 142 حالة لا يمكن تتبعها، وفقًا لحكومة مدينة طوكيو. وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه طوكيو أكثر من 200 حالة.

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