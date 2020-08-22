الزمالك يعول على تاريخ بن شرقي أمام الأهلي

يلتقي مساء اليوم السبت، فريقي الأهلي والزمالك، في إطار مواجهات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر اقامتها على ملعب القاهرة الدولي.





ويعول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأبيض، على نجمه المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك، لهز شباك القلعة الحمراء.





وخاض بن شرقي 5 مواجهات أمام المارد الأحمر بألوان أندية الوداد والزمالك، فاز خلالها بثلاث لقاءات، مقابل تعادل وحيد وهزيمة وحيدة.





وتمكن بن شرقي من تسجيل هدف وحيد في شباك الأهلي، يعود لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، حينما هز شباك الأهلي برأسية بملعب برج العرب، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وتسببت في ضياع اللقب من الأهلي.





كما سجل بن شرقي ركلة ترجيح أمام الأهلي بقميص الزمالك، خلال لقاء السوبر المصري، الذي أقيم بدولة الإمارات، وانتهى لمصلحة الزمالك.











