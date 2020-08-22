اليوم.. أشرف صبحي يفتتح مجمع حمامات السباحة الجديد بنادي الشمس

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:08 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
رامي بيشاي
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يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجمع حمامات السباحة الجديد بنادى الشمس السادسة مساء اليوم .

ويستقبل  الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس كبار الضيوف المدعون لحضور حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد الذى كان فاقدا للحياة تماما على مدار 10 سنوات مضت .

ومن المنتظر أن يحضر حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة بنادى الشمس وزير الدولة لشئون الإنتاج الحربى أو من ينوب عنه خاصة أن الهيئة القومية للانتاج الحربى نفذت انشاء المشروع .

كما يحضر المهندس هشام حطب  رئيس اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية ولفيف من أعضاء مجلس النواب بمصر الجديدة والنزهة وعين شمس والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وشركة مصر للطيران ورجال الصحافة ونجوم الرياضة.

وكشف المحاسب تامر على المدير التنفيذي لنادى الشمس أن الاعلامى ابراهيم عبدالجواد سيقدم حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد والذى ستشهد فقراته فيلما تسجيلا للنادى والثورة الإنشائية التى طالته فى كل مكان منذ تولى مجلس الدكتور أسامة أبوزيد مقاليد الإدارة نوفمبر ٢٠١٧ وحتى الآن .

وأشار تامر على إلى أن مجمع حمامات السباحة الجديد كان حلما لأعضاء النادى على مدار مجالس الإدارات السابقة التى لم تضع طوبة فيه إلى أن جاء المجلس الحالى وحرك المياه الراكدة فى جميع المجالات ومعه تحولت الاحلام لحقائق .

وقال إن الحفل سيتم وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحضور 50 ضيفا فقط على أن يسمح لأعضاء النادى بالدخول عقب انتهاء الحفل ومشاهدة لقاء الاهلى والزمالك فى القمة 120 على شاشة عملاقة وضعت على جنبات الحمام .

وكشف أن فقرات حفل الافتتاح ستشهد كلمات لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الشمس وإطلاق الألعاب النارية وفقرة الباليه الايقاعى والتنورة .

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