مستشار الرئيس: نتوقع زيادة إصابات كورونا في الشتاء (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جميع الأدوية المتوافرة لعلاج فيروس كورونا قديمة تستخدم لعلاج أمراض أخرى، ولم يتم إنتاج دواء مخصص لعلاج كورونا حتى الآن. 

وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن الفترة الماضية شهدت انخفاض في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفي حدة وشدة المرض، وفي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات، وفي الحالات التي تحتاج لرعاية مركزة، وهذا كان أمر متوقع ويعتبر انجاز كبير.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية للاستمرار في تراجع أعداد الإصابات، معربًا عن امله في الوصول لصفر إصابات، ولكن هناك احتمالية كبيرة لاستمرار الفيروس لفترة، وزيادة الاصابات خلال فصل الشتاء، معتبرًا أن الحل الأمثل هو الاستمرار في اتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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