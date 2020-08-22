الإمارات تعلن تسجيل 424 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 112 حالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، 424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة بلغ 66,617 حالة.

 

وأكد الصحة الإماراتية، وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 372 حالة.

 

ووفقًا للصحة الإماراتية، تماثلت 112 حالة للشفاء من فيروس كورونا.

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 70,079 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 59759 فحصاً جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64,906 حالة، حسبما أورد موقع " اليمن العربي".

 

كما أعلنت الوزارة عن 115 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 57,909 حالة. و حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالمرض، ليصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 366 حالة، فيما لا يزال 6631 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

 

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