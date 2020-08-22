وزيرة الصحة: واقعة طفل العجان "لا تصدق".. وسوف أزوره قريبا

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالة الطفل الذي تم إلقاؤه في العجان بأحد المخابز في أسوان، والمعروف إعلاميا بـ طفل العجان.

وقالت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إنها واقعة لا يمكن تصديقها، حيث تواصل معها محافظ أسوان، وعلى الفور تقرر نقله للقاهرة لتلقي العلاج، موجهة التحية لوزير الطيران لتوفير آلية نقله عبر الإسعاف الطائر.

وأكدت أن ما تم فعله مع الطفل هو التزام من قبل الدولة تجاه مواطنيها، معلقة: "بلادنا لا تميز بين المواطنين"، موضحة أن حالة الطفل مستقرة، وستزوره قريبا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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