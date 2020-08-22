رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يجمتع بلجان المسابقات بقطاع القناة استعدادًا للدوري

اجتمع أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول بلجان المسابقات بقطاع القناة صحبة محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري للميني فوتبول بناء علي الدعوة التي وجهها الإتحاد للمشرفين علي لجان المسابقات بمناطق الاتحاد المصري للميني فوتبول بقطاع القناة للملتقي الأول.









والذي عقد بمحافظة بورسعيد بمقر قاعه المؤتمرات بالمدينة الشبابية ببورسعيد لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء، أشرف الليلي المشرف على لجنة المسابقات بمنطقة بورسعيد، وعلي بدوي المشرف على لجنة المسابقات منطقة الإسماعيلية وعلي حسن المشرف علي لجنة المسابقات منطقة شمال سيناء، ونجم الدين محمود المشرف علي لجنة المسابقات منطقة جنوب سيناء ويسري عبادة المشرف علي لجنة المسابقات منطقة الشرقية وهشام نصر المشرف علي لجنة المسابقات منطقة دمياط.









وأكد أحمد سمير رئيس الاتحاد سعادته بوجود قامه كبيرة علي رأس منظومة المسابقات في الميني فوتبول وهو محمد الخضري الضليع في اللوائح والقوانين وصاحب الفكر المتميز وكذلك السادة أعضاء مجالس الإدارة في المناطق في قطاع القناة المشرفين علي لجان المسابقات بها مؤكدا انه أعلن أن الاتحاد المصري للميني فوتبول لن يعتمد في كوادرة وهياكلة علي أي شخص من منظومه أخرى.









ونسعى لبناء منظومة قوية بكوادرنا نحن من الجذور وذلك تأكد اليوم من خلال الشرح الوافي لقواعد وقوانين رياضة الميني فوتبول والتجهيز للوائح مسابقات الاتحاد المصري للميني فوتبول وكيفية إنضمام الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية وكيفية نظام إدارة مسابقات الاتحاد بدء من دوري المناطق الذي سينطلق قريبا والدوري المصري الممتاز أيضا بالإضافة أننا نجهز من الأن للدورات التدريبية التي ستنطلق في منتصف سبتمبر القادم مع وصول المحاضريين الدوليين للحكام لمصر لإعطاء الدورات صحبة الكابتن أحمد الشناوي وكذلك الدورات التديبية للمدربيين لإخراج أول جيل حكام ومدربيين وإدارييين للعبة.









وعبر محمد الخضري عن سعادته برياضة الميني فوتبول وأننا سنسعى لبناء منظومة مسابقات قوية تدار بإحترافية عالية وأننا اليوم قمنا بوضع الضوابط والأسس التي ستقوم عليها منظومه لجنة المسابقات في الميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) وعبر السادة المشرفين علي لجان المسابقات كلا بأسمة وصفته عن سعادتهم بهذا الملتقى الأول والذي اعتبروه تاريخيا مثنيين علي دور رئيس الاتحاد أحمد سمير مؤسس الإتحاد والجهد الكبير الذي يقوم به لبناء منظومه قوية وذلك يتأكد يوما بعد يوما نظريا فعلا وقولا.









وكذلك أثنوا علي الشرح الوافي والدقيق من الكابتن محمد الخضري مؤكدين أنهم سيذلون أقصى ما في جهدهم مع الكابتن محمد الخضري من اجل ضمان إدارة مسابقات الإتحاد بحرفية عالية ويوفو بعهدهم لرئيس الاتحاد أحمد سمير كما توجه أحمد سمير بالشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة مدير عام مديرية الشباب والرياضة علي حضورة الملتقى وحفاوة الاستقبال ومحمد عاشور رئيس منطقة بورسعيد للميني فوتبول والكابتن الكبير جلال عيد نائب رئيس المنطقة والكابتن أحمد رسلان مقرر لجنة العلاقات العامة بالإتحاد الذي حضر صحبة رئيس الاتحاد.













كما أثنى أحمد سمير أيضا على محمد عبد العزيز مدير المدينه الشبابية ببورسعيد والرقي في المعاملة والنظام الرائع الذي أدي لنجاح المؤتمر مؤكدا أن المحطة القادمة ستكون لقاء مع المشرفين علي لجان المسابقات في قطاع الصعيد.









كما توجه رئيس الاتحاد بشكر خاص لتلفزيون القناة وقناة النيل للرياضة لتغطية مؤتمرنا الأول والثاني من بورسعيد المؤتمر الناجح جدا والتاريخي بإعتبارة الملتقي التحكيمي الأول لقطاع القناة مع رئيس لجنة الحكام الرئيسية الكابتن أحمد الشناوي والملتقي الأول للجان المسابقات لقطاع القناة برئاسة محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية للميني فوتبول.













وفي الختام أكد أحمد سمير رئيس الاتحاد أن الهدف الأسمي لنا جميعا هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر، واختتم بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.