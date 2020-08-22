رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020 الدفعة الأخيرة (وزارة القوى العاملة)





يكثرُ البحثُ في مصر عن طريق الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 باستخدام اسم المواطن والرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية التي كانت قد أعلنت عن اقتراب صرفها تحت رعاية كاملة من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تلك المنحة التي يتمُّ صرفُهَا لملايين المصريين العاملين الذين تضرروا بقرارات الحكومة المصرية التي تمَّ اتخاذُهَا لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عن ذلك من توقُّفٍ للعديد من الأعمال والمصالح.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة

ومن أجل التوفير على المواطنين في بذل الجهد والوقت والمال للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة، فقد قررت وزارة القوى العاملة المصرية توفيرَ رابطٍ مخصصٍ يُمكِّنُ المواطنين من معرفة موعد صرف الدفعة المقبلة تلك المنحة.





- يجب الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية على شبكة الإنترنت.

- ثم الضغط على حقل (الخدمات الإلكترونية).

- ثم الضغط على اختيار (الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة).

- ثم كتابة كل البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

- ثم الضغط على (استعلام).





ثم الانتظار لحين انتهاء تحميل الصفحة، ومن ثَمَّ يُمكنُ الاطلاعُ والاستعلام عن كافة تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة

ومن أجل التوفير على المواطنين في بذل الجهد والوقت والمال للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة، فقد قررت وزارة القوى العاملة المصرية توفيرَ رابطٍ مخصصٍ يُمكِّنُ المواطنين من معرفة موعد صرف الدفعة المقبلة تلك المنحة.



