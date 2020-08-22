أتوبيسات مكيفة وغاز طبيعي.. 5 تحديثات مهمة في أسطول النقل العام



آخر تلك التحديثات ما تشهده الهيئة خلال المرحلة المقبلة بإطلاق أتوبيسات مكيفة حيث من المقرر تشغيل 3 خطوط جديدة نهاية الشهر الجارى، وجميع السيارات التي تعمل على هذه الخطوط مكيفة الهواء وسيكون سعر التذكرة بها 5 لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.



خدمة "جوجل ماب"



أدخلت هيئة النقل العام فى نوفمبر من العام 2015 على أتوبيساتها تطبيق Google Maps حيث يمكن للمواطن متابعه تحركات الاتوبيس الذكى ومده وصوله إلى المحطة والعديد من المزايا الآخرى.



أتوبيس بـ"دورين"





وفي 2018 شهدت أتوبيسات النقل العام بالقاهرة إطلاق الـ"إتوبيس بطابقين"، وسعر تذكرته 10 جنيهات وهو يصنع في مصر نسبة تصنيع محلي وصلت إلى ٦٥٪، يتسع الأتوبيس لـ ٧٣ راكبًا، ومزود بـ "واي فاي".



أتوبيسات النقل السريع



وتخطط وزارة النقل لتفعيل أنظمة "الأتوبيسات" السريعة "BRT"، وتستخدم تلك الأتوبيسات عند إقامة التجمعات العمرانية الجديدة، وتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتسع 170 راكبا بطول الطريق الدائري مع تخصيص حارتين داخليتين لها ولسيارات الإسعاف والمطافي من ضمن 8 حارات هي سعة الطريق الدائري بعد تطويره.



من المقرر أن تسير الأتوبيسات في مسارات وحارات منعزلة على الطريق الدائري، وتكون هذه الحارات خاضعة لوسائل مراقبة حديثة وذكية، كما سيكون للأتوبيسات أولوية في المرور بالإشارات لسيارات الإسعاف والمطافئ وغيرها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقليل الزحام المروري عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.



والحارات المخصصة لأتوبيساتBRT ستكون مراقبة بالكاميرات للتأكد من عدم مرور أي سيارات أخرى في هذه الحارات، لضمان سرعة الرحلة وتقليل زمن الوصول عن طريق تحركه في مسار ثابت يخلو من أي مركبات أخرى من شأنها تعوق حركة الطريق، كما انها مزودة بنظام Sensor لإعطاء إشارات لأجهزة المتابعة وغرف التحكم لمتابعة الأتوبيسات الموجودة على الشبكة والتأكد من عدم وجود أي أعطال أو توقف على الطريق، إضافة إلى وجود أجهزة إلكترونية للتواصل مع غرفة التحكم، فضلًا عن التواصل مع الإشارات الذكية لإعطائها أفضلية المرور على الطريق وتقليل مدة الانتظار.



الغاز الطبيعي



ودخل اتوبيس الغاز الطبيعى أسطول الحافلات بالقاهرة، وبلغت تكلفة الاتوبيس 3 مليون و650 ألف جنيه، وفي هذا الشأن كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن الخطة الطموحة التي تستهدف تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى والتي يبلغ عددها 3300 أتوبيس، للعمل بالغاز الطبيعي خلال عامين بدلا من 4 سنوات.



وقال محافظ القاهرة في لقاء على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت: " نستهدف الوصول إلى 150 أتوبيس هيئة بنهاية العام الجاري، في إطار الخطة الشاملة التي تدعم جميع سيارات النقل العام، منوها برصد الخطة الزمنية الخاصة بتحويل جميع أتوبيسات الهيئة التي تعمل بالسولار والبنزين للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، للحد من الانبعاثات الضارة وتماشيا مع الحفاظ على البيئة.













مر أسطول النقل العام خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديثات التي طرأت على أتوبيساته وهو ما ساهم في تطوير المنظومة بشكل كبير، وكذلك تسهيل عمليات التنقل على المواطنين بكل سهولة ويسر دون معانأة.أتوبيسات مكيفة