سيرين عبد النور تكشف تفاصيل قصة مسلسلها الجديد "دانتيل"

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سيرين عبد النور، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة البوستر الخاص بمسلسلها الجديد "دانتيل"، وعلقت قائلة"قصة حب ميرنا ويوسف متل توم وجيري .. بس انا جيري شو محمود بخبرهن شو عملت فيي بهالمسلسل ؟ اديش قهرتني ؟ ..قريبا على شاهد".

وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

نبذة عن سيرين عبد النور:

كان أول عرض أزياء تشارك به يعرض ملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".


في بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

ذاع صيتها في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

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