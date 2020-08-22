وزيرة الصحة: ليس لدينا تخوف من موجة ثانية من الكورونا.. ولكن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يوجد تخوف في حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث تكونت لدينا خبرات من الموجة الأولى.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن التخوف من تعطل حركة الاقتصاد والسياحة، موجهة التحية للأطقم الطبية التي شاركت في مواجهة وباء فيروس كورونا، معقبة: "هم قدوة حسنة ومثل أعلى.. وبطولاتهم ستوثق".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



