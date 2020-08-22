تامر حسني يخوض تجربة الإخراج من خلال فيديو كليب جديد.. تعرف على التفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يخوض الفنان تامر حسني، تجربة الإخراج للمرة الثانية من خلال فيديو كليب جديد لأولى أغنيات ألبومه المقبل حيث تحمل الأغنية عنوان "اختراع".


والأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي،


وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المفترض أن تكون عنوان الألبوم وتحمل طابع "المقسوم" حيث تتناسب مع أجواء الصيف، وتم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي.


جدير بالذكر أن أولى أعمال حسني، الإخراجية فيديو كليب "صحيت على صوتها" وتم طرحه عام 2010، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

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