مي عمر تنضم لحملة دعم أهالي بيروت









وأوضحت مي ذلك من خلال بوست عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت: انضميت لحملة مساعدة الناس يلي تضرروا من مأساة بيروت.





وتابعت: 100% من الأرباح المتاتية من هذه النسخة المحدودة ستدعم جهود الإغاثة التي تبذلها offrijoie حالياً علي أرض الواقع تستجيب للإحتياجات الإنسانية لأهالي بيروت لدعم البلاد.





يشار أن مي، تعمل حالياً علي تصوير مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" ، ويعد المسلسل البطولة الدرامية الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية.





وتظهر مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة، والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.



أعلنت الفنانة مي عمر، عن انضمامها لحملة دعم أهالي بيروت بعد الإنفجار المروع الذي تعرضت له بيروت الفترة الأخيرة.