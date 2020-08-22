الظاهرة رونالدو يدخل عزل صحي لمخالطته مصاباً بكورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:48 م
الظاهرة رونالدو
الظاهرة رونالدو
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أعلن لاعب كرة القدم السابق، ورئيس نادي بلد الوليد الإسباني، البرازيلي رونالدو نازاريو، خضوعه للعزل بشكل تطوعي بجانب عائلته، بعدما خالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد، رغم أن نتيجة الاختبار الذي خضع له جاءت سلبية.


أعلن رونالدو على حسابه بشبكة إنستغرام اعتذاره عن استضافة فعالية، كان يعتزم تنظيمها في منزله بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني، وبعض وسائل الإعلام الرياضية بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام الأحد بين باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.


وأوضح رونالدو أنه كان سيستضيف في الفعالية، فائزين بمسابقة خاصة بالمصرف.


وكتب رونالدو: "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا، فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية، ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية، تماشياً مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

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