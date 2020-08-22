مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نا دي الزمالك غدا السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.









ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد ابو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي.





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أونجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.





ويحتل نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحل الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.