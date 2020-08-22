وزيرة الصحة تكشف العامل الفيصل في عدم زيادة إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك عدة عوامل ساهمت في قدرة الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، ومنها بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا والتي تتحدث بشكل مستمر، فضلا عن كفاءة الأطقم الطبية، والالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن العلاج بالبلازما فعال جدا في بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث أن بلازما المتعافي الواحد تساهم في شفاء اثنين من المصابين.





وأكدت أن العامل الفيصل في عدم زيادة معدل الإصابات مرة أخرى هو المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الاحترازية، مناشدة المواطنين الالتزام بالتدابير الاحترازية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



