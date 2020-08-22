مستشار الرئيس يعلن خبر صادم للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الموجة الاولى لفيروس كورونا لم تنتهي بعد، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الدولة للحد من انتشاره، وعلى المواطنين الاستمرار في اتباع تلك الإجراءات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن فيروس كورونا معدي، وإتباع الإجراءات الاحترازية يجب أن يتحول لسلوك اجتماعي حميد حتى مارس المقبل للحد من انتشار الفيروس. 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن أي احتمالية لزيادة الإصابات بكورونا ستكون خلال فصل الشتاء في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث أن الفترة تشهد انتشار الأنفلونزا الموسمية ويحدث خلط بينها وبين كورونا.

ولفت "تاج الدين"، إلى أن لقاح كورونا هو وقاية وليس علاج للفيروس، والشق العلمي والدوائي وبروتوكولات العلاج تدرس بعناية شديدة، وتطبق بعناية، منوهًا بانه حتى الآن لم يظهر أي لقاح تم تسجيله ويتم تداوله تجاريًا، مؤكدًا أن مصر منذ أول لحظة تتابع بدقة مؤسسة عالمية تسعى لتوفير اللقاحات؛ لتوفيره لإفريقيا ومصر بأكملها. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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