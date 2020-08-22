مريهان حسين تهنئ الأقباط بعيد السيدة العذراء

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حرصت الفنانة مريهان حسين على تهنئة الأقباط بعيد السيدة العذراء مريم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مريهان حسين صورة للسيدة العذراء، وعلقت عليها قائلة :" اخواتي وأصحابي المسيحيين في كل مكان كل عيد عدرا وانتو طيبين، وانا بحب السيدة مريم العذراء اوي، عندي في بيتي ذكريات غالية أوي على قلبي من سيدة حريصًا و متعودة ازورها كل سنة، ربنا يرجعلنا لبنان الحبيبة و أرجع أزورها و أشوفها لبنان الحلوة اللي بتجري في دمي، كل سنة وانتو بألف خير".



والجدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين شاركت مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش،عفاف شعيب،جميل برسوم،تامر شلتوت،إسلام جمال، أمير صلاح الدين،وفاء سالم،رشدي الشامي، حنان سليمان، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.