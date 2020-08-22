مع عودة صلاة الجمعة.. نائب يحذر المواطنين من هذه العادات

حدد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عدة أمور يجب أن يطبقها المواطن ويلتزم بها مع عودة صلاة الجمعة وذلك لضمان عدم الارتفاع في حالات الإصابة وإغلاق المساجد مجددا.





وشدد أبو العلا، في بيان له اليوم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث إن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا وتجنب المصافحة أو المعانقة واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.





وأكد أبو العلا، أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر وعيا ولا يذهبوا للصلاة إذا شعروا بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها أن تسهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد باستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات.





واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فى كل المساجد بدافع من المواطنين مع ألا تكون المدة الزمنية للخطبة كبيرة، مؤكدا أن عودة صلاة الجمعة كانت مطلب جماهيري من جموع المواطنين، ومن ثم الالتزام بالتدابير لا بد أن يكون على نفس المستوى حفاظا على صحة الجميع، واستمرار لوجود هذه النعم.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



