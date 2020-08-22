معامل تنسيق جامعة القاهرة تبدأ عملها اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:42 م
المعامل
المعامل
الفجر
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د. الخشت: 320 جهاز حاسب آلي حديث وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب

وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل خارج وداخل المعامل لضمان سلامة الجميع

استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.
معامل تنسيق جامعة القاهرة تبدأ عملها اليوم
معامل تنسيق جامعة القاهرة تبدأ عملها اليوم

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