وزيرة الصحة: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل فريد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يرجع للاستعداد المبكر للأزمة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي استعدت للجائحة، بالإضافة إلى العمل بشكل مؤسسي.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى ازدياد معدل الإصابات مرة أخرى، منوهة بأن مصر من أكثر الدول التي وازنت بين الوضع الاقتصادي، والوبائي في ظل كورونا.





وأكدت وزيرة الصحة، أن الإدارة المصرية أدارت أزمة كورونا بشكل فريد، حيث كان التعامل مع الأزمة بشكل علمي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



