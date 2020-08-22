كومان يطيح بـ 3 من نجوم برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:03 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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أفادت تقارير إذاعية اليوم أن المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان قرر الإطاحة بـ 3 من نجوم الفريق الكتالوني.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إن كومان سيجتمع بالمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ليخبرهم بأنه لن يعول عليهم في مشروعه الجديد.

في المقابل، ذكرت الإذاعة، أن كومان يرى أن المدافع جيرارد بيكيه أحد العناصر الأساسية الذي سيعول عليها في الموسم المقبل، وأن استمراره مع الكتيبة الكتالونية ليس محل شك، وذلك بالرغم من تصريحات بيكيه بعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، التي قال فيها بأنه لا يمانع أن يكون أول الراحلين عن الفريق إذا كان هذا سيعيد "البلوغرانا" إلى المسار الصحيح.

وأكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، في مقابلة له مع وسائل إعلام النادي أن استمرار لاعبين مثل: ليونيل ميسي، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، مارك أندريا تير-شتيجن، عثمان ديمبلي، كليمنت لينجليت، نيلسون سيميدو وأنسو فاتي ليس محل شك، ولم يذكر حينها اسم جيرارد بيكيه.

وتعاقد برشلونة مؤخرا مع كومان لمدة موسمين بهدف إعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعد هزيمته المدوية أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل ثمانية، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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