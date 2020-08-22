إل جي تطلق شاشة 4K UHD بحجم 31.5 إنش ومكبرات صوتية مدمجة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:08 م
LG 4K UHD
LG 4K UHD
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كشفت شركة LG الكورية، مؤخرًا، عن أحدث شاشات 4K UHD بنموذج رقم 32UN650-W، المميزة بحجم 31.5 إنش في شاشة IPS، تتميز بمكبرات صوتية مدمجة.

وتتميز شاشة LG 32UN650-W بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل في شاشة IPS بحجم 31.5 إنش، والتي تدعم تدرج لوني gamut بنسبة 95%، مع 1.07 مليون لون، ودعم تقنية HDR10.

كما تدعم شاشة LG 32UN650-W المخصصة للألعاب تقنية AMD FreeSync، مع إستجابة سريعة 5 مللي ثانية، أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 350 nit، مع نسبة تباين 1000:1.

وتقدم أيضًا شاشة LG 32UN650-W بميزة مضادة للون الأزرق لدعم المستخدم بتجربة مريحة للعين، كما تأتي الشاشة بواجهة Display Port 1.2a وHDMI.

وتقدم الشركة شاشة LG 32UN650-W بميزة المكبرات الصوتية الستريو المدمجة في الشاشة بقدرة 5W، كما تأتي الشاشة بقاعدة لحمل الشاشة بتصميم على شكل حرف C، أيضاً يدعم الحامل ضبط الإرتفاع وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

جدير بالذكر أن شركة LG لم تقدم تفاصيل عن سعر شاشة LG 32UN650-W، إلا أن الشركة أشارت إلى أن الشاشة ستنطلق للبيع في الأسواق في نهاية شهر أغسطس.

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مكبرات صوتية مدمجة ال جي LG 4K UHD LG

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