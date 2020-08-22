الكويت تسجل شفاء 506 حالات من فيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:02 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم السبت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

 

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

 

وتماثل 498 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 68633 حالة.

 


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