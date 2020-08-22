مصر تسجل 8 ملايين خطوة بختام اليوم الثالث من مبادرة تحدي خطواتنا معا لدعم الأولمبياد الخاص الدولي

احتل المصريون مقدمة مبادرة تحدى خطواتنا معا والتى انطلقت منذ ثلاثة ايام بتحقيقهم 337766 خطوه ، واحتل المركز الاول الفرعون المصرى احمد السيد والذى شارك فى المرحلة العمرية ( 50-59) محققا 132089 خطوه ، وكان عداد مبادرة تحدى (خطواتنا معا) والذى ترعاه مجموعة بن عزيز والتى أطلقتها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب قد وصل الى 8 ملايين خطوة مع ختام يومها الثالث ومنذ إطلاقها فجر 19 أغسطس من أجل الوصول الى الهدف السامى الذى انطلقت من أجله تلك المبادرة ، ومن المتوقع ان يشهد يوم السبت ارتفاعا ملحوظا فى عدد الخطوات ، حيث حقق اليوم الاول مليوني خطوة واختتم اليوم الثانى بتحقيق 5 مليون خطوة ، وها هو اليوم الثالث يقترب من تحقيق 8 ملايين خطوة ، الامر الذى شجع عدد كبير من المشاركين الذين سجلوا أسمائهم فى المشاركة ، وشهد ختام اليوم الثالث تحقيق المصرى السويدى والذى شارك فى المرحلة العمرية ( 50-59) محققا 132089 ويحتل بها المركز الأول بين المتسابقين ، والطريف أن تلك الأرقام يمكنها أن تتغير بين لحظة واخرى مع زيادة خطوات المشاركين.





الفراعنة فى المقدمة ب 337766 خطوة

وجاءت المشاركة المصرية فى مبادرات تحدى خطواتنا معا منذ الساعات الاولى لانطلاقها حيث حقق المشاركون المصريون فى المبادرة 337766 خطوة جاءت عن طريق احمد السيد والذى شارك فى المرحلة العمرية ( 50-59) محققا 132089 ويحتل بها المركز الاول بين المتسابقين ، ومع زميله محمد فاروق والذى شارك فى المرحلة السنية (40-49) محققا 51500 خطوة ، بينما حقق زميلة ظريف الذى شارك فى المرحلة السنية (24-39) محققا 40826 خطوه ، بينما حقق هانى حسنى والذى شارك فى المرحلة السنية (24-39) حيث حقق22831 خطوة ، وحقق رضا عباس الذى شارك فى المرحلة العمرية (40-49)محققا 17346 خطوة، وحقق السعيد الذى شارك فى نفس المرحلة السنية 12500 خطوة ، ، وحقق فريد الذى شارك فى نفس الرحلة العمرية 11725 خطوة ، وحقق جمال هانى الذى شارك فى نفس المرحلة العمرية 9978 خطوة ، وحقق الخبيرى الذى شارك فى المرحلة العمرية ( 24-39) على 8781 خطوة ، وحقق نبيل الاخضر الذى شارك تحت 23 سنه محققا 6550 خطوة ، وحقق ابو المكارم الذى شارك فى المرحلة العمرية ( 40-49 ) على 6010 خطوة ، بينما حقق الخولاني الذى شارك فى المرحلة العمرى (24-39) على 5281 خطوة ، وحقق اسامة الذى شارك فى نفس المرحلة السنية 4284 خطوة ، وحقق سالم الذى شارك فى نفس المرحلة السنية 2669 خطوة ، وحقق احمد محمود الذى شارك فى المرحلة العمرية (40-49) 2452 خطوة ، وحقق شرارة الذى شارك فى المرحلة العمرية (24-39) على 1252 خطوة ، , وحقق محمد على الذى شارك فى نفس المرحلة العمرية على 1050 خطوة، وحقق محمد حمدى الذى شارك فى نفس المرحلة العمرية على 642 خطوة .





119595 خطوة بأقدام سعودية

من بين الجنسيات التى شاركت فى مبادرة تحدى خطواتنا معا كان شباب المملكة العربية السعودية ، والذين شاركوا منذ اليوم الأول للمبادرة واستطاعوا ان يحققوا 119595 خطوة جاءت عن طريق الجزيرى والذى شارك فى الفئة العمرية من (40-49) سنة على 27686 خطوه ، بينما حقق العياش والذى شارك فى المرحلة السنية (40-49) ايضا حيث حقق 27861 خطوة ، وهناك 18980 حققها شاب سعودى تحت 23 سنه وشاب رابع حقق 13144 خطوة وشارك فى المرحلة السنة ( 24- 39 ) وخامس فى نفس المرحلة العمرية حقق 11410 خطوة وسادس شارك فى نفس المرحلة العمرية محققا 11099 خطوة ، وفى نفس المرحلة العمرية شارك شاب سعودى سابع محققا 5957 خطوة ، مشارك ثامن تحت سن 23 سنه حقق 3458 خطوة.





5 لبنانيين حققوة 41044 خطوة

وشهدت المشاركة اللبنانية فى التحدى أن حقق مشاركوا لبنان 41044 خطوة جاءت عن طريق مهدى الذى شارك فى المرحلة العمرية (40-49) محققا 13630 خوة ، بينما حقق زميلة فاسم الذى شارك فى المرحلة السنية (24-39) محققا 9802 ، بينما حقق مغربيل الذى شارك فى المرحلة السنية ( 40-49)محقق 6084 ، وحقق وحيد الذى شارك فى المرحلة السنية (24-39) محققا 5841 ، وكان اخر المشاركين شلك والذى شارك فى المرحلة السنية (40-49) محققا 5687



