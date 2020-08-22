عاجل.. العثور على جثمان مزارع في ظروف غامضة في قنا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وأهالي قرية أبو دياب غرب، في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، على جثة مزارع، وسط زراعات القصب، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة أحمد فراج إبراهيم، ٢٧ عاما، ملقاة في الزراعات بالقضية بقرية أبو دياب غرب، في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وتكليف الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

فيما صرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 21 أغسطس بأن ضوابط عودة صلاة الجمعة هي الإلتزام بالإجراءات التي تمت أثناء عودة الصلوات العادية للمساجد، والمشتملة على علامات التباعد، والإلتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة، وغلق المسجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وتابع "حسن" أن الخطبة ستكون في حدود 10 دقائق، لافتًا إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات ضد المخالفين، فنحن في وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى هذا، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية.

وأوضح أن دورات المياه ستبقى مغلقة، وعدم السماح بفتح الأضرحة،وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال في المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذي سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد.

وبشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 8 2020 أعلنت وزارة الأوقاف أن الخطبة ستكون بعنوان: (الأمل حياة)، وسيتم بثها عبر التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى، وتعتبر أول جمعة تشهد عودة المصلين بعد أزمة جائحة كورونا

وجاء هذا بناءًاعلى قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، ومن أهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وصرحت الوزارة قائلة "نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا".

وفي نفس السياق وجهت وزارة الصحة والسكان، بمجموعة من الإرشادات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بعودة صلاة الجمعة في المساجد اعتبارًا من 28 أغسطس الحالي من عام 2020.

وترصد بوابة " الفجر" إرشادات وزارة الصحة والسكان الخاصة بصلاة الجمعة في المساجد في النقاط التالية:

وتتضمن الإجراءات الإحترازية على الآتي:
1- يجب أن تتوافر مناشف غير قابلة للاستعمال مرة أخرى أو ثانية ويجب توافرسلال مهملات للتخلص منها على الفور.

2- يجب المحافظة على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر.

3- يجب التنظيف المستمر للأشياء والأسطح التي يتم لمسها كثيرًا وبإستمرار.

4- يجب الإلتزام بإرتداء الكمامة حال تعذر تحقيق التباعد البدني.

5- يجب أن يتوافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي.

6- يُنصح باستخدام كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به.

7- الإلتزام بآداب السعال والعطس.

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