"عربية البرلمان": قرار وقف إطلاق النار بليبيا جاء نتيجة للموقف المصري الحاسم تجاه الأزمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قرار وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، جاء نتيجة للموقف المصري الحاسم والحازم من الأزمة الليبية منذ بدايتها.

وأكد "رسلان"، في بيان اليوم، أن القرار يعبر عن انتصار حقيقي للإرادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن مصر منذ بداية الأزمة وكان موقفها واضحا في رفض أي عدوان خارجي والتمسك بالحل السلمي، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة أطماع بعض الجهات الخارجية.

وأشاد رئيس عربية البرلمان، بدور الجيش المصري في هذه الأزمة والعمل على حماية العمق الاستراتيجي لمصر من الناحية الغربية، قائلا: على الرغم من التحديات إلا أن جيش مصر العظيم نجح في تحقيق معادلة يد تبني ويد تحمل السلاح، لافتًا أنه رغم وجود عدد من الملفات المهمة سواء الأزمة الليبية أو مواجهة الإرهاب، إلا أن المشروعات القومية العملاقة تسير على قدم وساق في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع لصالح الشعب المصري.

وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، أمس الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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