بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:38 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
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اشتعل صراع قوي بين عمالقة قارة أوروبا على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من التقارير الإسبانية التي تؤكد أن ميسي استقر على الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الفترة الحالية.


وأشارت التقارير إلى أن ميسي يريد الرحيل عن برشلونة لغضبه الشديد من تراجع مستوى الفريق لعدة سنوات وعدم وجود مشروع رياضي ناجح.


وكشفت التقارير الصحفية أن هناك ثلاثة أندية حتى الآن مستعدة لضم ميسي أبرزها نادي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ميلان.


وحسب ما ذكرته التقارير فإن هذه الأندية الثلاثة مستعدة لتقديم مبلغ مالي ضخم جدا لضم ليو ميسي في هذا الميركاتو الصيفي.


وينتهي عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة بشكل رسمي بنهاية الموسم المقبل 2021 ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا في يناير القادم.

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