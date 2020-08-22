وسط إجراءات كورونا.. أسقف بني سويف يترأس قداس عيد صعود جسد العذراء (صور)

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، اليوم السبت، قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم وذلك بمطرانيه السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة أباء الكنيسة ووسط الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المطرانية منذ بدء صلوات القداسات.





وكان نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف قد اصدر قرار بإلغاء الاحتفال السنوي المعتاد بموسم السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ببياض بشرق النيل، حفاظا علي سلامة الجميع والتزاما بتوجهات الدولة بمنع التجمعات الكبيرة لمجابهة وباء كورونا المستيجد علي الرغم من أن موسم السيدة العذراء ببياض يعد من المصادر الرئيسية الهامة لدخل المطرانية.





وسمح فقط بالزيارة خلال الموسم دون أي من المظاهر المعتادة للاحتفال والتجمعات الكبيرة

والجدير بالذكر أن نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف كان معتاد صلاة قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ببياض إلا انه العام الحالي ونظرا لإلغاء الاحتفال بموسم السيدة العذراء ببياض قام بصلاة القداس بمطرانيه بني سويف.



