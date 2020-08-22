محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تشغيل 20 أتوبيس نقل عام بالغاز (فيديو)

كشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفاصيل تشغيل 20 أتوبيس نقل عام بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن عدد أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظة القاهرة وصلت الآن إلى 85 أتوبيس.





وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن التوجه لاستخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطن، وتماشيا مع مخطط الحفاظ على البيئة.





وأوضح أنهم يستهدفون الوصول بعدد الأتوبيسات التي تسخدم الغاز الطبيعي بنهاية العام إلى 150 أتوبيس، منوها بأن هناك خطة أن يتم تحويل كافة أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي خلال عامين.





وقال أن الـ 20 أتوبيس الجديد مكيفيين ومزودين بوسائل لراحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن أن تستقبل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.





شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيس جديد مكيف يعمل بالغاز الطبيعي وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.





وأشار المحافظ، إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية حوالي 610 مليون جنيه لصالح هيئة النقل العام حيث تم توريد عدد 65 أتوبيس وسيتم توريد 65 أتوبيس قبل نهاية العام الحالي.





وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الدفعة تأتى فى اطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرًا الى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.





وذكر اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيس يعمل بالغاز منهم ٨٥ أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول ٨٦ أتوبيس الخدمة منهم ٢٠ أتوبيس مكيف الهواء.





وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين الخط الأول ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة "النزهه الجديدة - الالف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية" والخط الثاني ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة "الاميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية".





وأضاف رئيس الهيئة، أن الأتوبيس الذى يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الاتوبيس العادي، كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إليه بالكرسي المتحرك.





وأضاف اللواء رزق علي، أنه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر، مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل باسطول الهيئة.





وفي نهاية الحفل استقل المحافظ أحد الأتوبيسات الجديدة في جولة بوسط المدينة حتى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض.