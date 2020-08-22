أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة لجميع الفئات و الاشتراكات على حسب عدد المحطات

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:37 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
Advertisements

أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة لجميع الفئات و الاشتراكات على حسب عدد المحطات

تم البدأ بتنفيد أسعار تذاكر المترو الجديدة كما صرح  وزير النقل المهندس كامل الوزير يوم السادس عشر من شهر أغسطس وقد ذكر أسعار التذاكر التي تم تطبيقها في كل محطات المترو القديم والجديد و ايضا الزيادات الجديدة و فد تم الاعلان عن أسعار الاشتراكات لجميع الفئات، سوف نستعرض معكم الأسعار الجديدة والاشتراكات، والفئات التي تم إعفائها من الزيادة.

أسعار اشتراكات المترو مع الزيادة الجديدة
ويهتم المواطن المصري و الذي يعتمد بشكل خاص على اشتراكات المترو ويسأل عن الزيادة الجديدة التي سيدفعها عند تجديد الاشتراكات وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق عن الزيادات الجديدة وهي لثلاث فئات، المواطنبن وتكون اشتراكاتهم على مراحل وحسب عدد المحطات، وكبار السن  والطلبة، وذوي الاحتياجات، وستكون كالتالي:

للمواطن العادي يتم الاشتراك على مراحل وهي:
60 رحلة مرحلة واحدة بسعر "185 جنيها" ويكون الاشتراك لمدة شهر، وبعدد 9 محطات.

اشتراك محطات
- مرحلتين بـ 230 جنيهًا (من 9 محطات إلى 16 محطة).
- ثلاث مراحل بـ 270 جنيهًا.
- أربع مراحل بـ 360 جنيهًا.

اشتراك ربع السنوي
3 أشهر- 90 يومًا 180 رحلة.
المرحلة الواحدة (9 محطات).. 500 جنيهٍ.
مرحلتان (من 9 محطات إلى 16 محطة).. بـ630 جنيهًا.
3 مراحل.. 760 جنيهًا.
4 مراحل.. 1000 جنيهٍ.

اشتراك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
هذه الفئات ومعهم الطلبة يتم إعفائهم من الزيادات وتأتي اشتراكاتهم كالتالي:

- اشتراك الطلبة لمدة ثلاثة أشهر مقابل مادي 41 جنيه.

- اشتراك كبار السن لمدة ثلاثة أشهر 135 جنيه.

- اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة ثلاثة أشهر 27 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة لجميع الفئات و الاشتراكات على حسب عدد المحطات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مترو الانفاق الزيادة الجديدة في اسعار المترو اسعار اشتراكات المترو مع الزيادة الجديدة

أخبار تهمك

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ أقل من ساعتين

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

آخرها "مرضى السرطان".. الفئات المستفادة من اشتراكات المترو "ربع السنوية"

متحدث المترو يكشف تفاصيل استخراج اشتراكات للصحفيين بأسعار مخفضة (فيديو)

عاجل.. النقل: تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث وثبات سعر الخطين الأول والثاني

بعد إعلان تحريك سعر تذكرة الخط الثالث.. "المترو" يوضح على من تطبق الزيادة

بزيادة تصل لـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر خط المترو الثالث وموعد التطبيق

لو عايز توفر.. تعرف على أسعار اشتراكات الخط الثالث للمترو بعد زيادة التذاكر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 م

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»