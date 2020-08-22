أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الأخيرة لجميع الفئات و الاشتراكات على حسب عدد المحطات





تم البدأ بتنفيد أسعار تذاكر المترو الجديدة كما صرح وزير النقل المهندس كامل الوزير يوم السادس عشر من شهر أغسطس وقد ذكر أسعار التذاكر التي تم تطبيقها في كل محطات المترو القديم والجديد و ايضا الزيادات الجديدة و فد تم الاعلان عن أسعار الاشتراكات لجميع الفئات، سوف نستعرض معكم الأسعار الجديدة والاشتراكات، والفئات التي تم إعفائها من الزيادة.





أسعار اشتراكات المترو مع الزيادة الجديدة

ويهتم المواطن المصري و الذي يعتمد بشكل خاص على اشتراكات المترو ويسأل عن الزيادة الجديدة التي سيدفعها عند تجديد الاشتراكات وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق عن الزيادات الجديدة وهي لثلاث فئات، المواطنبن وتكون اشتراكاتهم على مراحل وحسب عدد المحطات، وكبار السن والطلبة، وذوي الاحتياجات، وستكون كالتالي:





للمواطن العادي يتم الاشتراك على مراحل وهي:

60 رحلة مرحلة واحدة بسعر "185 جنيها" ويكون الاشتراك لمدة شهر، وبعدد 9 محطات.





اشتراك محطات

- مرحلتين بـ 230 جنيهًا (من 9 محطات إلى 16 محطة).

- ثلاث مراحل بـ 270 جنيهًا.

- أربع مراحل بـ 360 جنيهًا.





اشتراك ربع السنوي

3 أشهر- 90 يومًا 180 رحلة.

المرحلة الواحدة (9 محطات).. 500 جنيهٍ.

مرحلتان (من 9 محطات إلى 16 محطة).. بـ630 جنيهًا.

3 مراحل.. 760 جنيهًا.

4 مراحل.. 1000 جنيهٍ.





اشتراك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

هذه الفئات ومعهم الطلبة يتم إعفائهم من الزيادات وتأتي اشتراكاتهم كالتالي:





- اشتراك الطلبة لمدة ثلاثة أشهر مقابل مادي 41 جنيه.





- اشتراك كبار السن لمدة ثلاثة أشهر 135 جنيه.





- اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة ثلاثة أشهر 27 جنيه.



