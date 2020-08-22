بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

دخل نادي بيراميدز في منافسة جديدة مع نظيره النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأظهر بيراميدز اهتمام كبير بضم محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط الهجوم في الفريق.









وتواصل أحد المسئولين في نادي بيراميدز مع محمد إبراهيم لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق هذا الصيف مؤكدا أن النادي على استعداد لدفع مبلغ ضخم كن أجل حسم الصفقة.









وكان النادي الأهلي قد أظهر هو الأخر رغبة كبيرة منذ فترة في ضم محمد إبراهيم هذا الصيف بل أن بعض الأنباء أشارت إلى حصول النادي الأحمر على توقيع اللاعب.









يذكر أن محمد إبراهيم كان قد أكد منذ فترة في العديد من التصريحات الصحفية والتليفزيونية أنه لا يمانع في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في يوم من الأيام.