تطبيق منظومة الـ"GBS" على 1000 أتوبيس نقل عام في القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس، وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر. 

وقال رزق علي، رئيس الهيئة، اليوم السبت خلال احتفالية محافظة القاهرة، بتشغيل ٢٠ أتوبيسًا مكيفًا تعمل بالغاز الطبيعي، إن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس، يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل بأسطول الهيئة. 

وأكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة، على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقي أتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار، والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيسا تعمل بالغاز، منهم ٨٥ أتوبيسا مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة. 

كما تم دخول ٨٦ أتوبيسا الخدمة، منهم ٢٠ أتوبيسا مكيف الهواء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النقل العام بالقاهرة الفجر GBS

أخبار تهمك

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ أقل من ساعتين

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ 40 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 م

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»