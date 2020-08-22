الإمارات تحتل المركز الأول دولياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:20 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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احتلت دولة الإمارات، المركز الأول دولياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات نسبة إلى دخلها القومي، وأحدثت فارقاً واضحاً في مسيرة العمل الإنساني عالمياً.

 

وأشار مسؤولون واقتصاديون، إلى أنه يكتسب هذا العام أهمية مضاعفة في ظل الأزمة الصحية التي تواجهها دول العالم، وأكدوا أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني ونشر قيم المحبة والتسامح والسلام.

 

وكان أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، أكد أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت فارقاً واضحاً في مسيرة العمل الإنساني عالمياً، لتحتل المركز الأول دولياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات نسبة إلى دخلها القومي.

 

ونقلت صحيفة البيان، عن العجلة، قوله إن قوافل وجسور المساعدات الجوية التي توجهها الدولة إلى الدول المحتاجة، لم تكن يوماً مشروطة بطلبات خاصة، بل كانت تنبع من حب العطاء، والبذل، والجود المتأصل في القيادة الرشيدة للدولة، وشعب الإمارات المعطاء.

 

وأضاف: بالتأكيد أن المرتبة العالية، التي وصلت إليها الدولة، في المجال الإنساني عالمياً، تحققت بفضل الأسس الراسخة، التي أرساها مؤسس الدولة، المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى للعمل الإنساني والخيري في الدولة.

 

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المساعدات الإمارات

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