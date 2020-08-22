دينا الشربينى تبدأ في تصوير مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة"

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة دينا الشربيني حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، وهو من إخراج أكرم فريد.

فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.

وفي سياق آخر، تُشارك دينا الشربيني أيضًا في فيلم "30 مارس"، والفيلم تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.تقوم الفنانة دينا الشربيني حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، وهو من إخراج أكرم فريد.

فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.

وفي سياق آخر، تُشارك دينا الشربيني أيضًا في فيلم "30 مارس"، والفيلم تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.

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