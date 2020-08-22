رئيس "صناعة النواب": وقف إطلاق النار بليبيا يعد انتصارا تاريخيا لمصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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رحب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وأكد "عامر" في بيان اليوم، أن هذا القرار المهم يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات إعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.

وأشاد عامر بترحيب بهذا القرار وتأكيده على أن ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها مثمنا انتصار الليبيين للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة مما يؤكد دور مصر وريادتها الإقليمية.

وناشد جميع القوى السياسية والقبائل والعائلات الليبية والشعب الليبيي الشقيق الوقوف صفا واحدا لتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ هذا القرار بما يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ومقدرات وثروات الشعب الليبيي.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر هذا القرار بمثابة انتصار كبير لمصر والرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية مطالبا من المجتمع الدولى الإسراع في طرد جميع الميليشيات والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام الإرهابي التركي ممثلا في الدكتاتور رجب طيب أردوغان وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، أمس الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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