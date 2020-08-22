ضبط هارب من تنفيذ 287 حكما قضائيا صادر ضده بالجيزة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط هارب من تنفيذ 287 حكما قضائيا صادرًا ضده.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام اختباء أحد الأشخاص (مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت (287) حكما قضائيا (80 حبس–207 غرامة)، صادرة ضده في قضايا (إشغال طريق – مبانٍ – عدم تنفيذ قرار استئناف أعمال-تعد على طريق – إتلاف – سرقة تيار ) بإجمالى عقوبات بلغت 81 سنة حبس، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34،5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه. 

وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت تداولت خلال الساعات الماضية، أخبار عن اعتداء أحد ضباط الشرطة بالشرقية على بعض السيدات.

وفي إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للأخبار ذات الصلة بالعمل الأمني، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها

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