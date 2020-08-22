علي ربيع لأبطال سك على اخواتك: "يا فكرتوني بالمسلسل"

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نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهر فى هذه الصورة برفقة أبطال مسلسل سك على أخواتك من كواليس تصوير مسرحية "صباحية مباركة.



وكتب علي ربيع قائلاً: "نورتو المسرحيه صباحيه مباركه يااه فكرتوني بسك علي اخواتك".



يذكر أن علي ربيع وأوس أوس عرضا مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.



يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.