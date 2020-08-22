يحتفل به الأقباط اليوم.. 6 معلومات عن عيد العذراء

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
"عيد العذراء" مناسبة تحتفل فيها الكنائس اليوم بصعود انتقال السيدة العذراء، بعد صيام استمر 15 يوما، بدأ 7 أغسطس الحالي، ولكن هذا العام الاحتفال في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، مما أدى إلى الاكتفاء بصلوات القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة، دون أي مظاهر أخرى تتضمن تجمعات للمصلين.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عيد العذراء بالتزامن مع احتفال الأقباط به:

1. يحتفل به الأقباط بمناسبة إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، والذي يوافق اليوم السبت ٢٢ أغسطس.

2. احتفلت كل من كنائس الروم الأرثوذكس والأٌقباط الكاثوليك، بعيد صعود – انتقال- السيدة العذراء، السبت الماضى، بعد صيام 15 يوما بدء 1 أغسطس الجاري، وسبب هذا الاختلاف بحسب تفسير الكنيسة الكاثوليكية، هو اختلاف في التقويم فقط وليس العقيدة، وذلك مثل اختلاف موعد عيد الميلاد الذي يحتفل به الكاثوليك فى 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به الأرثوذكس في7 يناير، حيث أن احتفالات الكنيسة الكاثوليكية وأيضا الروم الأرثوذكس تعتمد التقويم الغربي، أما الأقباط الأرثوذكس فهو التقويم القبطي فقط، فالصيام لديهم يبدأ 1 مسري الموافق أغسطس ولم يتغير منذ وضع التقويم القبطي.

3. العيد دائما يأتي بعد انتهاء صوم العذراء وهو صوم من الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية ليس تقليدًا وإنما تكريمًا لسيرتها، حيث جاء صعود البتول مريم بعد صعود المسيح إلى السماء بأقل من 15 عاما.

4. يعود صعود جسد العذراء إلى رؤية القديس توما الرسول أحد تلاميذ يسوع المسيح حين عاد من الهند ليسأل عن وجود العذراء إذ به يرى ملاكًا يحمل جسدها المبارك نحو السماء.

5. يعتبر احتفالية صعود جسد المسيح بمثابة عرسًا يقام بالاحتفال وتمجيد سيرة هذه القديسة العظيمة المُكرمة والتي عاشت معجزات ذكرت في مختلف الأديان.

6. الاحتفالات هذا العام مختلفة بسبب الإجراءات المتخذة من الكنائس للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم الاكتفاء بصلوات القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة صباح اليوم السبت، دون أي مظاهر أخرى تتضمن تجمعات للمصلين، وتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل الكنائس، حيث يتم الالتزام بالعدد المحدد من قِبل الكنيسة؛ وهو مصلٍّ واحد في كل دكة، فضلًا عن منع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة الطبية.


أخبار تهمك

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ 33 دقيقة

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 م

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»