الأنبا عمانوئيل يترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

شارك نيافته في الصلاة، القمص أنطونيوس ذكرى، والأب إستفانوس زكى، والآباء الكمبونيان.

وفي سياق آخر، احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، مساء الخميس، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.

وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية مع صاحب النيافة.

يذكر أن الأنبا باخوم، قد كشف عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.

وقال الأنبا باخوم، فى تصريحات صحفية أن الخميس، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

يشار إلى أن الأنبا باخوم قد اجتمع مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون

شارك في الاجتماع، الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلي حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخري، وهي روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج

وأضاف نيافته: أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهي روح القيامة.

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