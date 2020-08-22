التنسيق: المعامل لن تتوقف عن العمل حتى تسجيل آخر طالب (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، تفاصيل فتح باب التسجيل لرغبات طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنه نظرا لجائحة كورونا، تم الإعداد بشكل جيد، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وقال "خاطر"، خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إن المعمل مفتوح أمام الطلاب من الساعة 8 صباحا، مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق اليوم 22 أغسطس، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بان المعامل لا تتوقف عن العمل حتى انتهاء آخر طالب من تسجيل رغباتهم، دون التقيد بميعاد غلق محدد.

وأوضح "خاطر"، أن المرحلة الأولى تنتهي في يوم 26 أغسطس، يوم الأربعاء، ولن يتم إغلاق المعمل في آخر يوم سوى عند التأكد من تسجيل آخر طالب لرغباته، مضيفًا: " التسجيل بالمعامل حتى السبت وحتى تسجيل آخر".

وواصل: "شعبة علمي علوم وفقا للتنسيق، الطالب الحاصل على 400 درجة يمكنه التسجيل في المرحلة الأولى، أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة فـ الحد الأدنى 387 درجة، أما الحد الأدنى في الشعبة الأدبية، 327 ونصف درجة".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة اليوم السبت الموافق 22-8-2020.

وقالت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية: "بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020".

وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.

ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

ويمكن التقديم للالتحاق بالجامعات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي بداية من الغد.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 20222021.

وتهدف الجامعات الأهلية الجديدة، إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.

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