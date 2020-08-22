ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:59 ص
المضبوطات
المضبوطات
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: 

ضبط (1349) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية: 

ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (6 طن مصنعات لحوم مفروم لحوم – دهون حيوانية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة سوهاج أول (بمحافظة سوهاج) وبحوزته (3 طن زيت طعام، مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزان وبدون مستندات مجهولة المصدر – 900 كيلو جرام زيت طعام معبأة منتج نهائى مغشوش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين 

ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (6،320 طن نعناع مجفف) معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على شوائب وأتربة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثانى (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (21600 عبوة عصائر) بدون بيانات أو مستندات، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة المعسل بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (20 طن معسل تحت التجهيز – 6،910 طن عسل أسود – تبغ خام) مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وعدم توافر الإشتراطات الصحية بالمنشأة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (34،150 طن دقيق بلدى إستخراج 82%) من خلال بيعه بالسوق السوداء والإستيلاء على أموال الدعم لحسابه الشخصى.. قدرت المضبوطات بمبلغ مالى قدره (18،6117 جنيه) دون إنتاج فعلى للخبز. 

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس (بمحافظة كفرالشيخ) لحجبه عدد (2490 عبوة سجائر) عن التداول لرفع أسعارها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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