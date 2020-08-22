رئيس جهاز الشروق يقود حملة رفع إشغالات ومخالفات أمام المحال التجارية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قَاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة رفع إشغالات بمنطقتي الإسكان المتميز والاقتصادي، والتي أسفرت عن رفع عدة إشغالات وإخلاء ممار المشاة أمام المحال التجارية، حيث تمثلت الإشغالات فى التعدي على مساحات خارج حدود المحال، وكذا التعدي أيضاً على الملكيات العامة(الأرصفة - الطرق)، وتم تحرير محاضر المخالفات اللازمة كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أن الحملة شملت أيضاً المرور على الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء الأول والثانى والثامن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مضيفاً أن تلك الحملة تأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق والمحافظة أيضاً على الواجهة الحضارية للمدينة.

وفى ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم منح تيسيرات للمحال التجارية المخالفة للسير في إجراءات الحصول على رخص التشغيل المؤقتة، بالتوازي مع السير في إجراءات الرخص الدائمة لتشجيع الاستثمار بالمدينة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز،  استمرار التصدي لمخالفات البناء، مشيراً إلى أنه تم رصد مخالفة زيادة نسب بنائية بدور السطح بالمنطقة الثامنة عمارات أثناء مرور لجنة الإزالة الفورية، وتمكنت من إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف،  كما أن أعمال الإزالة تتم بعد استنفاد كل السُبل القانونية واستيفائها. 

وحذر رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى من تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث لن يتم تقنين المخالفات بعد العمل بالقانون، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.


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