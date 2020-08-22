ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:33 ص
ميدو
ميدو
علي نبوي
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يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن التشكيل المنتشر في الساعات الماضية لفريق الأهلي تسريب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.


وغرد ميدو عبر حسابه بموقع بموقع التواصل "تويتر" :"الاهلي مسرب تشكيل لكل مصر..الشناوي هاني ياسر ايمن معلول ديانج حمدي السولية افشه اجايي بادچي...انا عن نفسي شايف ان ده شغل سيد عبد الحفيظ وان التشكيل هيكون الشناوي فتحي ياسر ايمن معلول ديانج السولية افشه ١٠ هاني جناح او (وليد) اجاي جناح ومروان مهاجم #الاهلي_الزمالك".


وأضاف :"تفسيري بأن التشكيل المسرب من الاهلي لا يمكن يكون صح ان لا يمكن مدرب كبير  زي ڤايلر يبدأ ب ٣ لاعيبة نص ملعب اساسيين من غير وجود اي واحد فيهم على الدكة في ماتش فيه ٥ تغييرات!! لا يمكن مدرب كويس زي ڤايلر يغير طريقة اللعب من غير حتى ما يشتغل على الطريقة في اخر نص ساعه امام اسوان!!".

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