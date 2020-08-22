التعاون السعودي يتعاقد مع الأسترالي ميتشل ديوك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:30 ص
الأسترالي ميتشل ديوك
الأسترالي ميتشل ديوك
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أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الأسترالي ميتشل ديوك لاعب نادي سيدني الأسترالي بداية من الموسم المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" أن اللاعب وقع على عقد مدته عامين.

وجاء تعاقد التعاون مع ديوك بعدما أبدى المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس المدير الفني للتعاون موافقته على التعاقد مع اللاعب لدعم هجوم الفريق خاصة مع خبرة اللاعب ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان التعاون أعلن منذ أيام قليلة تعاقده مع السنغالي عبدالله ساني قادما من سوشو الفرنسي ليصبح ساني وديوك الأقرب لحل أزمة التعاون الهجومية.

ويعاني التعاون منذ رحيل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الذي رفض استكمال مسيرته مع التعاون وكذلك تعرض محمد السهلاوي للإصابات.

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