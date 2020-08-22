4 معامل للتنسيق الإلكتروني بجامعة بنها تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف المغربي أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.

وأكد نائب رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم ، وكذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.

ومن جانبه أكد الدكتور على سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة ، أنه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات فضلا عن زيادة أعداد أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.

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