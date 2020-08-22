4 معامل للتنسيق الإلكتروني بجامعة بنها تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.





وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.





وأضاف المغربي أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.





وأكد نائب رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم ، وكذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.



