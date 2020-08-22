هيدينك مديرا فنيا لمنتخب جزيرة كوراساو

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:22 ص
هيدينك
هيدينك
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تولى مدرب كرة القدم الهولندي جوس هيدينك منصب المدير الفني لمنتخب جزيرة كوراساو، الواقعة في جنوب الكاريبي.

وقال هيدينك /73 عاما/ في تصريحات لقناة "فوكس سبورتس" التليفزيونية :"كان من الصعب أن أرفض."

ووقع هيدينك، المدرب السابق لمنتخبات هولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وكذلك فريقي إيندهوفن الهولندي وتشيلسي الإنجليزي، عقدا يستمر حتى كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وقد أضافت تقارير إعلامية أنه سيبدأ ممارسة مهام المنصب اعتبارا من سبتمبر المقبل.

ولم يسبق لكوراساو التأهل إلى كاس العالم، وتتنافس في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتنطلق الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في لأكتوبر المقبل.

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